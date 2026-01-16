БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започва фестивалът "Сурва"

Чете се за: 00:45 мин.
У нас
До 25 януари Перник ще живее с магията на маскарадните игри

В Перник започва 32-рото издание на Международният фестивал за маскарадни игри „Сурва“.

Началото ще бъде поставено с тържествен спектакъл и концерт на световноизвестните Gipsy Kings тази вечер.

До 25 януари градът живее с магията на маскарадните игри. А заради рекордния интерес и над 13 хиляди участници дефилетата се провеждат в два уикенда.

По улиците на Перник сурвакари и кукери от България и над 30 държави ще прогонват злото с маски, чанове и ритуали.

В дните на дефилетата – 17–18 и 24–25 януари – в Перник се въвежда временна организация на движението в централната градска част.

