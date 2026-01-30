Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер

Още три потвърждения за служебен премиер получи президентът Илияна Йотова. Днес тя се срещна с управителя и двамата подуправители на Сметната палата. Окончателният брой на съгласните, които могат да заемат този пост става 5.

4 дни консултации и 10 потенциални кандидати за поста служебен премиер. И резултатът - след срещите с президента Йотова - половината изявиха желание да оглавят служебно правителство - другата половина отказаха. Най-много желаещи, оказа се има в Сметната палата - там всички са готови да управляват държавата до изборите. В БНБ и институцията на омбудсмана - по един.

Първият отказ дойде от председателя на Народното събрание - Рая Назарян, верни на позицията си да не приемат останаха гуверньорът на БНБ и двама от неговите заместници. Отказ дойде и от омбудсмана Велислава Делчева.

Първото "да" беше на Андрей Гюров от БНБ. След това и заместник-омбудсманът Мария Филипова изрази съгласието си да бъде служебен премиер. Димитър Главчев и заместничките му в Сметната палата - Маргарита Николова и Силвия Къдрева също са съгласни.

От тук нататък предстои президентът Йотова да проведе консултации с парламентарно представените политически сили, да избере и назначи служебен премиер, и насрочи датата на извънредните парламентарни избори.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев, който два пъти вече беше служебен премиер, отново потвърди, че е готов да заеме поста.

Димитър Главчев, председател на Сметната палата: "Казах, че съм склонен да приема. Изборът е на президента след това. - Последните избори бяха частично касирани, точно по времето, когато вие бяхте служебен премиер. Как това сега ще се предотврати ако вие станете служебен премиер? - Всеки, който има представа от организиране на избори, знае, че членовете на СИК се назначават от местната власт по предложение на участниците в изборите. Да се прехвърля вината, върху който и да е служебен премиер или служебно правителство за това, което се случва в СИК, говори или за невежество, или за съзнателни спекулации. - Нали основна задача на служебното правителство е да организира честни и прозрачни избори? -Точно така.

На въпрос има ли предложение за вътрешен министър, каза че състав на правителство изобщо не са обсъждали днес, макар че ако му се наложи, има готовност за това. Увери, че президентът Йотова, както и президентът Радев не са му поставяли никакви предварителни условия.

Зам.-председателят на Сметната палата Маргарита Николова напомни, че още при изслушването ѝ за поста, който заема, е потвърдила готовност, ако се наложи, да стане служебен премиер.

Маргарита Николова, зам.-председател на Сметната палата: "Потвърдих пред президента, че ще изпълня конституционните си задължения."

Николова увери, че ако получи поста, ще успее да сформира правителство в необходимия срок.

Маргарита Николова, зам.-председател на Сметната палата: "Доказала съм, че мога да създавам работещи екипи, не бягам от трудните решения, познавам в детайли работата на администрацията, защото дълги години съм била част от нея и считам, че това ще ми помогне да се справя."

Другият зам.-председател на Сметната палата Силвия Къдрева също потвърди пред президента вече заявената си позиция.

Снимки: БТА

Силвия Къдрева, зам.-председател на Сметната палата: "Последователна съм в това, което заявих по време на изслушването си в НС при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Заявих, че не бягам от отговорност. Сега отново потвърдих това свое решение, така че това беше моят отговор към президента.

От 10-има възможни кандидати за служебен премиер, петима заявиха готовност да се нагърбят с тази задача, а останалите пет отказаха. В следващите дни президентът Илияна Йотова трябва да прецени кой от желаещите е най-подходящ за поста.