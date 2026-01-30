Тръмп номинира консервативния икономист Кевин Уорш за председател на Федералния резерв на САЩ

Доналд Тръмп номинира консервативния икономист Кевин Уорш за председател на Федералния резерв на Съединените щати. 55-годишният Уорш е бил в борда на резерва от 2006 до 2011 година и един от най-ярките критици в момента на най-влиятелната централна банка в света.

Мандатът на настоящия председател на Федералния резерв Джером Пауъл изтича през май. От началото на втория президентски мандат Тръмп критикува резерва, че не намалява лихвените проценти. През последните месеци Кевин Уорш подкрепяше намаляването на лихвените проценти в разрез с репутацията му на ястреб на инфлацията.

За американския президент беше важно да номинира приемлив за пазарите кандидат и реакцията на номинацията на Уорш беше положителна - доларът поскъпна, а стойността на златото, среброто и биткойна се понижи.

Кевин Уорш трябва да бъде одобрен и от Сената на Съединените щати.