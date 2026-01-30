Валежи от сняг и сериозно застудяване в следващите дни

И днес в много райони ще продължи да вали, по-интензивно в източната половина от страната, където е обявено предупреждение от първа степен, код жълто за значителни количества. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 4° и 10°, в София - около 6°. С умерен, в Източна България - временно силен северен, вятър ще нахлува по-студен въздух, температурите ще се понижават и до вечерта на места в Добруджа и Лудогорието, дъждът ще се примесва със сняг, а по проходите в Източна Стара планина ще има условия за навявания.

През нощта ще остане ветровито. Дъжд и сняг ще вали в централните части от страната, както и на отделни места в крайните югозападни райони. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 4°, в София - около 1°, по Черноморието - от минус 1° по северното до 5° по южното крайбрежие, а максималните ще са между 1° и 7°, в София – около 5°, на морския бряг - от 3° до 6°.

Ще духа умерен, по Черноморието - временно силен североизточен вятър, а на места в западната половина от страната ще превалява дъжд и сняг.

В планините ще бъде облачно, с валежи от сняг. Ще духа умерен южен, в масивите от Източна България – северозападен вятър.

В неделя ще се задържи облачно. Ще започнат валежи от сняг, които ще обхванат по-голямата част от Южна и Източна България. Ще се образува и задържа снежна покривка. До вечерта валежите. В Източна България вятърът ще е силен и по старопланинските проходи ще има навявания. В понеделник валежите навсякъде ще спрат, но дори и максималните температури в почти цялата страна ще останат отрицателни.

Във вторник минималните още ще се понижат и на места ще бъдат под минус 10°. През деня ще има и слънчеви часове. Ще започне и относително затопляне.