След ремонт за над половин милион евро: Откриха обновената пожарна в Димитровград

Обновената сграда на пожарната служба в Димитровград беше открита тържествено днес след ремонт за над половин милион евро, осигурени от Механизма за възстановяване и устойчивост. Със средства от този фонд се ремонтират и други пожарни служби в България.

Сградата е строена само година след началото на изграждането на Димитровград и повече от 74 години не е била ремонтирана.

Владимир Дамянов, началник на ПС – Димитровград: „През 2023 година кандидатствахме и през април 2024 година имахме подписан договор за безвъзмездна финансова помощ. Подобриха се условията – от една страна се подобриха техническите показатели на сградата, експлоатационният срок се удължи, но другото, което е важно, е, че се подобриха условията на труд на пожарникарите.“

Проектът не засяга функционалното разпределение на сградата. Ремонтиран е плацът, нови са и гаражните врати.

Митко Чакалов, директор на РДПБЗН – Хасково: „Имаме сложена изолация на стените и покрива, има монтиран фотоволтаичен електрически централ на сградата, термопомпа за отопление. Основно са приложени енергоефективни мерки. Колеги, мисля, че заслужават едни добри и нормални условия, така че да бъдат пълни професионалисти.“

Това е третата пожарна, ремонтирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост. Службите очакват и нови автомобили.

Александър Джартов, директор на ГДПБЗН: „В края на миналата година успяхме да подпишем големите договори за 285 пожарни автомобила, така че се надявам изпълнителите в следващите месеци постепенно да започнат да реализират доставките. Така че момчетата да имат всичко необходимо, за да показват своя професионализъм.“

43-ма са служителите на пожарната в Димитровград, които вече работят при по-добри условия.