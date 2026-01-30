БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След ремонт за над половин милион евро: Откриха обновената пожарна в Димитровград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

Очакват се и нови пожарни автомобили

След ремонт за над половин милион евро: Откриха обновената пожарна в Димитровград
Снимка: БТА
Слушай новината

Обновената сграда на пожарната служба в Димитровград беше открита тържествено днес след ремонт за над половин милион евро, осигурени от Механизма за възстановяване и устойчивост. Със средства от този фонд се ремонтират и други пожарни служби в България.

Сградата е строена само година след началото на изграждането на Димитровград и повече от 74 години не е била ремонтирана.

Владимир Дамянов, началник на ПС – Димитровград: „През 2023 година кандидатствахме и през април 2024 година имахме подписан договор за безвъзмездна финансова помощ. Подобриха се условията – от една страна се подобриха техническите показатели на сградата, експлоатационният срок се удължи, но другото, което е важно, е, че се подобриха условията на труд на пожарникарите.“

Проектът не засяга функционалното разпределение на сградата. Ремонтиран е плацът, нови са и гаражните врати.

Митко Чакалов, директор на РДПБЗН – Хасково: „Имаме сложена изолация на стените и покрива, има монтиран фотоволтаичен електрически централ на сградата, термопомпа за отопление. Основно са приложени енергоефективни мерки. Колеги, мисля, че заслужават едни добри и нормални условия, така че да бъдат пълни професионалисти.“

Това е третата пожарна, ремонтирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост. Службите очакват и нови автомобили.

Александър Джартов, директор на ГДПБЗН: „В края на миналата година успяхме да подпишем големите договори за 285 пожарни автомобила, така че се надявам изпълнителите в следващите месеци постепенно да започнат да реализират доставките. Така че момчетата да имат всичко необходимо, за да показват своя професионализъм.“

43-ма са служителите на пожарната в Димитровград, които вече работят при по-добри условия.

#половин милион евро #пожарна #Димитровград #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
1
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
2
Какво време ни очаква през февруари?
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
3
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
4
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните...
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
5
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ за подкупи
6
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Регионални

Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Чете се за: 00:40 мин.
Оцветена в червено вода в централната част на Пловдив предизвика тревога Оцветена в червено вода в централната част на Пловдив предизвика тревога
Чете се за: 00:37 мин.
Протест във Враца заради поредната жертва в тежка катастрофа на Е-79 Протест във Враца заради поредната жертва в тежка катастрофа на Е-79
Чете се за: 01:17 мин.
Криза с боклука във Варна от понеделник? Криза с боклука във Варна от понеделник?
Чете се за: 03:25 мин.
МБАЛ "Света Анна" във Варна съди НЗОК МБАЛ "Света Анна" във Варна съди НЗОК
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
След ремонт за над половин милион евро: Откриха обновената пожарна...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ