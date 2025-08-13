Какви са посланията на европейските лидери преди срещата между Тръмп и Путин?

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и европейски лидери ще разговарят преди срещата между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в петък. Очаква се Зеленски да бъде лично в Берлин, който ще е домакин на онлайн конференция, на която ще се съгласува обща позиция преди американо-руския диалог в Аляска.

Жителите на Анкъридж са в очакване на историческата, както вече я наричат медиите, среща между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин. Мнозина от тях са руски корени. В местната църква се помолиха за мир в Украйна.

"Реално погледнато, извън способностите и ресурсите ми е да преценя какво ще направят онези, които вземат решенията. Но се молим и се надяваме, както и всички останали, срещата да сложи край на една крайно неприятна за всички ситуация", каза Марк Калашников, жител на Анкъридж.

Военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън е мястото, на което ще се срещнат президентите, твърдят източници от Белия дом. Мястото е подходящо от гледна точна на сигурност, въпреки че надеждите на администрацията на Тръмп са били да не канят Путин в американска военна база. Във Вашингтон вече охладиха очакванията за голям пробив в разговора, като подчертаха, че за Тръмп срещата ще е "упражнение по изслушване".

"Мисля, че срещата ще е упражнение по слушане за президента. Вижте, ще присъства само една страна в тази война. Така че, за президента това е възможност да разбере по-добре как, да се надяваме, може да бъде сложен край на тази война", заяви Карълайн Левит, говорител на Белия дом.

Според украинския държавен глава Володимир Зеленски и страните-членки на Европейския съюз, без Унгария, смятат, че устойчив мир е възможен само с участието на Украйна в подобни срещи.

"Най-важното - благодаря, че всички подкрепят позицията, че мирът може да бъде устойчив само с участието на Украйна в подготовката на важните решения. Има принципна позиция на европейските лидери - на всички 26, всички са с нас - и по отношение на дипломацията, и на общата позиция. Ясно е кой е винаги срещу каквото и да било, само и само да е срещу. Въпреки това, ние работим, представяме аргументите си на абсолютно всички", коментира Зеленски.

Днес, по инициатива на германския канцлер Фридрих Мерц, ще се проведе поредната онлайн среща преди диалога Тръмп-Путин. В нея ще участват президентът и вицепрезидентът на САЩ, председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет - Урсула Фон Дер Лайен и Антониу Коща, генералният секретар на НАТО - Марк Рюте, както и лидерите на Великобритания, Франция, Италия, Полша и Финландия. През последните дни в медиите се тиражира хипотезата, че Путин ще поиска контрол върху Донбас.

Зеленски вече няколко пъти заяви, че Украйна "няма да подарява" земя на окупатора.