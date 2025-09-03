Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на Бургас

Трима пътници в автобус на градския транспорт в Бургас пострадаха след инцидент. Той е станал вчера, около 12.30 ч., на кръстовището на улиците "Стефан Стамболов" и "Транспортна".

35-годишният шофьор на автобуса, който е собственост на Община Бургас, спрял рязко в движение. На пода паднали 41-годишна жена от Стара Загора, 56-годишна полска туристка и 66-годишна руска гражданка.

Жената от Стара Загора е получила повърхностна рана на главата, рускинята е с контузия на главата, а жената от Полша получила контузия на лявото коляно. Всички пътнички са прегледани и освободени за домашно лечение, без опасност за живота.