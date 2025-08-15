Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София между булевардите "Константин Величков" и "Възкресение".

При инцидента загина сирийски гражданин, който е пътувал в автобуса.

От ВМА съобщиха, че първоначално в спешното отделение са докарани четирима души.

Снимки: Фейсбук, Катастрофи в София

Трима от тях са хоспитализирани - двама в реанимация с опасност за живота, един в Клиника по неврохирургия.

След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение.