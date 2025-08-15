При инцидента загина сирийски гражданин, който е пътувал в автобуса
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София между булевардите "Константин Величков" и "Възкресение".
От ВМА съобщиха, че първоначално в спешното отделение са докарани четирима души.
Снимки: Фейсбук, Катастрофи в София
Трима от тях са хоспитализирани - двама в реанимация с опасност за живота, един в Клиника по неврохирургия.
След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение.