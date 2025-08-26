Необичайно хладно за сезона време през днешния ден

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С необичайно хладно за сезона време започна днешният ден. Минималната температура на връх Мусала е градус под нулата, във Видин – едва 6°, в София – 7°, в Благоевград 9°, на морския бряг – до около 17°.

Максималните температури днес обаче ще бъдат по-високи, в сравенение с вчера, от 26 до 31°, в
София - около 26. Ще преобладава слънчево време с вероятност за слаби превалявания в Южна
България.

Ще духа слаб вятър с посока от север-североизток, по Черноморието – умерен, от югоизток.

През нощта вятърът ще отслабне, а утре ще бъде по-топло от днес. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат от 9 до 14°, в София – около 9°, по-високи отново на морския бряг - между 16 и 18°, а максималните – в интервала от 27 до 32°, в София - около 28°, по Черноморието - от 24 до 27°.

Ще бъде слънчево, със слаб до умерен източен вятър.

И на морския бряг ще бъде слънчево, но ветровито с умерен източен вятър. Вълнението на морето по
северното крайбрежие ще бъде около 2 бала, а по южното – до около 3, с височина на вълните под половин метър. Температурата на морската вода е 24-25°.

Много добри условия за туризъм в планините и в сряда - умерен северен вятър и слънчево време.

До събота ще се задържи слънчево, но в източната половина от страната, както и по Черноморието, ще се задържи ветровито .

Температурите и минималните, и максималните ще се повишават и отново в почти цялата страна ще бъде горещо. Захлаждане предстои в неделя.

Ще има и валежи, на места интензивни, още през нощта срещу неделя в Западна България, а в неделя – в останалата част от страната.

