Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

Среброто поскъпва на международните пазари

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
30% е по-висока цената му на международните пазари

Забелeжим ръст в цената на среброто в последните седмици. Цената на метала достигна $38 за тройунция. Какво стои зад поскъпването на метала?

Осезаем ръст от 30% в цената на среброто на международните пазари. Суровината обаче има своите специфики - индустриален и не монетарен метал.

Крум Атанасов - основател на борса за търговия с ценни метали:
"Индустриалните метали скочиха последните 3 месеца, докато златото задържа на едни и същи нива без да прави значителна корекция или значителен ръст. Среброто трябва да бъде разглеждано като индустриален метал и нищо повече".

Макс Баклаян - основател на борса за търговия с ценни метали: "Среброто е единствената суровина, която не е надминала рекордите си от 80-те години. Тогава цената стига $52 на тройунция, които в днешни инфлационно деноминирани долари е $185 на унция".

За разлика от златото, среброто не може да се използва за убежище при геополитически катаклизми, финансови или икономически проблеми.

#сребро #поскъпване #цена #новини в Метрото

