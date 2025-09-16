БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 01:57 мин.
Регионални
Снимка: илюстративна
Отлична реколта от грозде отчитат производителите в Югозападна България. Въпреки плодородната година, от бранша очакват повишение в цената на гроздето и виното.

Стоимен Горов отглежда различни сортове грозде в над 100 декара от землището на Кочериново. Въпреки предизвикателствата с времето това лято, не помни някога да е имал по-добра реколта.

Стоимен Горов – винопроизводител: "Успяхме да поливаме, успяхме да дадем всичко, което е необходимо на лозето… Това, което в момента се наблюдава на пазара, тъй като продажбата на грозде вече е факт, че цените са 10% по-високи от миналата година, отдавам го първо на тежкия сезон заради високите жеги и големите амплитудни разлики и на самата инфлация."

Производителите алармират и за трудности с напояването на земеделските земи. Всяка следваща година проблемът се задълбочава. За да спасят реколтата си, сами намират решения.

Крум Богдански – винопрозиводител: "При нас няма никакво напояване, каквото падне отгоре, каквото Господ даде. Преди години е имало напояване, преди 20 години, но всичко се е занемарило. Има изградена напоителна система, но няма вода…

Стоимен Горов – винопроизводител: "Ние имаме изградена поливна система, водохранилища, с които успяваме да компенсираме високите температури през август и юли, на 80% са наши инвестиции и вложения."

Дефицитна е и работната ръка в сектора. Заради ниските надници, опитните работници предпочитат да работят на лозята в западноевропейски страни като Франция, Испания и Италия.

