Премиерът откри академичната година в УНСС

Премиерът се включи в откриването на новата академична учебна година в Университета за национално и световно стопанство.



В словото си Росен Желязков очерта като приоритети за страната изсветляването на икономиката, подобряването на инвестиционната среда, намаляването на административната регулация и по-ясна борба с корупцията.

Коментира и предстоящото въвеждане на еврото у нас като част от европейската ни интеграция.

Отбеляза, че 20 години са достатъчен период от време, в който реалната конвергенция е достигнала до нивото, при което въвеждането на единната валута е стимул за икономиката, а не пречка.