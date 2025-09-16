БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Премиерът откри академичната година в УНСС

У нас
Правителството се вслушва във всяка критика, заяви Росен Желязков

Премиерът се включи в откриването на новата академична учебна година в Университета за национално и световно стопанство.

В словото си Росен Желязков очерта като приоритети за страната изсветляването на икономиката, подобряването на инвестиционната среда, намаляването на административната регулация и по-ясна борба с корупцията.

Коментира и предстоящото въвеждане на еврото у нас като част от европейската ни интеграция.

Отбеляза, че 20 години са достатъчен период от време, в който реалната конвергенция е достигнала до нивото, при което въвеждането на единната валута е стимул за икономиката, а не пречка.

"Настоящото правителство с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм, а политическият прагматизъм означава само едно - политическа стабилност. Политическата стабилност и предвидимост е единствената среда, в която може да функционира нормално икономиката, нормално да се води неминуемият разговор, който предстои - разговорът за това как държавата да преразпределя националния продукт", заяви премиерът Росен Желязков.

#премиер #Росен Желязков #академична година #УНСС

