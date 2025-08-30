БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Съдът решава мярката на служителя на ЦГМ след боя в центъра на София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Той е в ареста за 72 часа

повдигнаха обвинение служителя цгм нападение центъра софия
Слушай новината

Софийският районен съд ще решава дали да остави в ареста 39-годишния служител на Центъра за градска мобилност, който нападна двама души в центъра на София, докато се опитват да свалят поставена на автомобила им скоба.

Инцидентът стана на 27 август в района на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав". За случая стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип.

Според прокуратурата мъжът е нанесъл удари с глава и ръце, като е използвал и ПОС терминал, който държал в ръката си.

Повдигнато му е обвинение за нанасяне на телесни повреди при изпълнение на служебни задължения върху повече от едно лице. Задържан е за 72 часа.

#бой #ЦГМ #съд #мярка

Последвайте ни

ТОП 24

Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
1
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
2
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк...
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
3
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да стигне до населени места?
5
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Сигурност и правосъдие

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Паскал
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Паскал
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на цигарите" - се върна в България Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на цигарите" - се върна в България
Чете се за: 03:52 мин.
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари
Чете се за: 02:17 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти
Чете се за: 01:15 мин.
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Слънчева събота, в неделя ще вали и гърми
Слънчева събота, в неделя ще вали и гърми
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Паскал Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Паскал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Съдът решава мярката на служителя на ЦГМ след боя в центъра на София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ