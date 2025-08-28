Повдигнаха обвинение на служителя на ЦГМ след нападение в центъра на София

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу 39-годишен служител на Центъра за градска мобилност за нанесени леки телесни повреди на двама души.

Инцидентът стана на 27 август 2025 г., малко преди 14.00 ч., в района на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав". Според прокуратурата мъжът е нападнал двама граждани, нанасяйки им удари с глава и ръце. При нападението той е използвал и ПОС терминал, който държал в ръката си. В резултат пострадалите са получили временно разстройство на здравето, което не е животозастрашаващо.

Обвинението срещу служителя е за престъпление по чл. 131 от Наказателния кодекс - за нанасяне на телесни повреди при изпълнение на служебни задължения и върху повече от едно лице.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок от 72 часа. Очаква се Софийският районен съд да се произнесе по искането за постоянна мярка "задържане под стража".