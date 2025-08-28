БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повдигнаха обвинение на служителя на ЦГМ след нападение в центъра на София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази

39-годишният мъж е задържан за 72 часа, предстои решение за постоянна мярка

Повдигнаха обвинение на служителя на ЦГМ след нападение в центъра на София
Слушай новината

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу 39-годишен служител на Центъра за градска мобилност за нанесени леки телесни повреди на двама души.

Инцидентът стана на 27 август 2025 г., малко преди 14.00 ч., в района на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав". Според прокуратурата мъжът е нападнал двама граждани, нанасяйки им удари с глава и ръце. При нападението той е използвал и ПОС терминал, който държал в ръката си. В резултат пострадалите са получили временно разстройство на здравето, което не е животозастрашаващо.

Обвинението срещу служителя е за престъпление по чл. 131 от Наказателния кодекс - за нанасяне на телесни повреди при изпълнение на служебни задължения и върху повече от едно лице.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок от 72 часа. Очаква се Софийският районен съд да се произнесе по искането за постоянна мярка "задържане под стража".

#бой в центъра на София #Център за градска мобилност

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
1
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
3
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
4
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
5
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
6
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Сигурност и правосъдие

Окончателно - обвиняемият за убийството в Първомай остава в ареста
Окончателно - обвиняемият за убийството в Първомай остава в ареста
"Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти "Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти
Чете се за: 02:40 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО) Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 02:07 мин.
Кой е "кралят на цигарите" Паскал? Кой е "кралят на цигарите" Паскал?
Чете се за: 01:55 мин.
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор
Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО) Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Поредно съкровище в Хераклея Синтика: Археолозите откриха ръката на Херакъл Поредно съкровище в Хераклея Синтика: Археолозите откриха ръката на Херакъл
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на служителя на ЦГМ след нападение в центъра...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Полицията спря схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лв.
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Пожар гори в землището на град Якоруда
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Номинационната комисия излезе с оценки за кандидатите за членове на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ