Слънчево време през седмицата

Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Максималните температури днес ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 30°, на морския бряг -
между 28° и 32°.

Ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по Черноморието – от югоизток.

И утре ще бъде ветровито, повече в в източната половина от страната. Ще бъде още по-горещо, с максимални температури между 32° и 37°, малко по-ниски на места в Югозападна България, в София - около 31°.

След слънчевото начало на деня, след обяд и вечерта, главно над Западна България, на места ще превали и прегърми.

По-интензивни ще са явленията в планините и в планинските райони, където се очакват значителни количества и гръмотевична дейност.

По Черноморието през целия ден ще остане слънчево, но ветровито, с умерен източен вятър. Максималните температури там ще останат без промяна, между 28° и 32°.

Вълнението на морето ще бъде 2 -3 бала, а температурата на морската вода е около 25°.

В четвъртък максималните температури съществено ще се понижат, а превалявания ще има само на отделни места в западните и в планинските райони.

В петък и през почивните дни ще преобладава слънчево време.

Максималните температурите ще се задържат почти без промяна, но минималните ще се понижават.

