Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Рюте за самолета на Урсула фон дер Лайен: Работим ден и нощ, за да няма повече такива атаки

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
НАТО: Разглеждаме заглушаването на GPS сигнали много сериозно

Марк Рюте
Снимка: БТА
НАТО разглежда заглушаването на GPS сигнали много сериозно. Така в светлината на хипотезата за руска хибридна атака генералният секретар на Алианса Марк Рюте коментира ситуацията със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен у нас.

Марк Рюте - генерален секретар на НАТО:
"Приема се много сериозно заглушаването на GPS сигнал и благодаря за въпроса. Точно затова НАТО засилва усилията, когато става въпрос за хибридни и кибератаки. Договорихме политики, които трябва да са по-ефективни в тази насока. Винаги съм мразел думата хибрид, защото звучи меко, но хибридна атака е точно това - заглушаване на пътнически самолети с риск за ужасяващи последствия. Мога да ви уверя, че работим ден и нощ, за да предотвратяваме и да гарантираме, че повече няма да има такива атаки."

# заglushаването на GPS сигнали #Урсула фон дер Лайен #Марк Рюте #НАТО

