Рюте за самолета на Урсула фон дер Лайен: Работим ден и нощ, за да няма повече такива атаки

НАТО разглежда заглушаването на GPS сигнали много сериозно. Така в светлината на хипотезата за руска хибридна атака генералният секретар на Алианса Марк Рюте коментира ситуацията със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен у нас.

Марк Рюте - генерален секретар на НАТО:

"Приема се много сериозно заглушаването на GPS сигнал и благодаря за въпроса. Точно затова НАТО засилва усилията, когато става въпрос за хибридни и кибератаки. Договорихме политики, които трябва да са по-ефективни в тази насока. Винаги съм мразел думата хибрид, защото звучи меко, но хибридна атака е точно това - заглушаване на пътнически самолети с риск за ужасяващи последствия. Мога да ви уверя, че работим ден и нощ, за да предотвратяваме и да гарантираме, че повече няма да има такива атаки."