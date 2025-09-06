Денят на Съединението беше отбелязан в Русе

С тържествена церемония пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война в Русе беше отбелязана годишнината от Съединението.

По традиция под звуците на маршове беше приет почетния караул от служещите във Военно формирование в града.

Беше отслужен молебен и заупокойна молитва в памет на героите, дали живота си за свободата и единението. Беше направена и възстановка на събитията в навечерието на 6 септември.