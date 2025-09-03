БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Дисциплинарно наказание за ватмана на дерайлиралия трамвай 22

Ватманът на дерайлиралия трамвай 22 ще бъде наказан, след като напуснал мотрисата, за да си купи кафе, а тя потеглила сама. От „Столичен електротранспорт“ уточниха, че тепърва ще се изяснява дали вината е изцяло негова. Санкцията може да бъде административна, предупреждение за уволнение или уволнение.

По думите му той е затворил вратите и е поставил джойстика на позиция „спиране“, но експертите твърдят, че превозното средство не е било обезопасено достатъчно добре.

Щетите по двете мотриси са около 50 хиляди лева. Те първо ще бъдат покрити от дружеството и аварийния фонд на общината, а после от застраховката. Ако прокуратурата докаже вина, може да има и регресен иск срещу ватмана.

