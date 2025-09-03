Дисциплинарно наказание за ватмана на дерайлиралия трамвай 22

Ватманът на дерайлиралия трамвай 22 ще бъде наказан, след като напуснал мотрисата, за да си купи кафе, а тя потеглила сама. От „Столичен електротранспорт“ уточниха, че тепърва ще се изяснява дали вината е изцяло негова. Санкцията може да бъде административна, предупреждение за уволнение или уволнение.

По думите му той е затворил вратите и е поставил джойстика на позиция „спиране“, но експертите твърдят, че превозното средство не е било обезопасено достатъчно добре.

Щетите по двете мотриси са около 50 хиляди лева. Те първо ще бъдат покрити от дружеството и аварийния фонд на общината, а после от застраховката. Ако прокуратурата докаже вина, може да има и регресен иск срещу ватмана.