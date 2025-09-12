БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

След размириците: Непал има преходно правителство

Насрочени са избори за догодина

Непал - преходно правителство
Снимка: БТА
Бившият председател на върховния съд на Непал Сушила Карки оглави днес преходно правителство. То има трудната задача да изведе страната от кризата, предизвикана от най-смъртоносните размирици след премахването на монархията през 2008 г.

По предложение на Сушила Карки президентът разпусна парламента и насрочи избори за 5 март догодина. Назначението ѝ за премиер става след два дни интензивни преговори около началник-щаба на армията. Кризата започна в понеделник. Тогава полицията откри огън срещу младежи, които протестираха заради блокирането на социалните мрежи и корупцията сред елита.

Загинаха 20 демонстранти, последва масов обществен гняв под лозунга "Поколение Z". Атакувани бяха обществени сгради в столицата Катманду и жилищата на висши ръководители. Опожарени бяха парламентът и резиденцията на премиера, който беше принуден да подаде оставка. Насилието взе поне 51 жертви, ранените са повече от 1300.

#преходно правителство #размирици #Непал

