Подпалиха парламента в Непал, заради спиране на социални мрежи

Най-малко 25 убити.Премиерът подаде оставка

В столицата Катманду избухнаха масови размирици, след спирането на основни социални мрежи.Младите хора се развълнуваха, след като провителството реши да ограничи свободите им със закон, който иска социалните мрежи да имат местна регистрация и да дават информация за ползващите ги.

Правителството твърдеше, че промените са заради фолшиви профили и злоупотреби. ДСтотици протестиращи превзеха парламента и запалиха основната му сграда.
Огън бе хвърлен и по Върховния съд,
резиденцията на президента,
дома на премиера,
жилища на министри и други политици.

Масовото недоволство е предизвикано и от широкоразпространената корупция

Вълненията обхванаха не само Катманду, но и други големи градове в страната.
Хиляди хора участват в демонстрациите.
Премиерът Шарма Оли подаде оставка.
Основните социални мрежи в Непал вече отново работят.


