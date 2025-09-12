Трима души получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в "Пирогов"

Трима души получиха шанс за нов живот благодарение на донорска ситуация в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Това стана възможно, след като близките на 52-годишна жена взеха благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на "Пирогов" с координатор д-р Мина Вапирева.

Екип на Военномедицинска академия, ръководен от проф. д-р Никола Владов, съвместно с проф. д-р Васил Михайлов, извърши поредната успешна чернодробна трансплантация. По този начин 54-годишна жена получи шанс за живот. Операцията е продължила близо шест часа.

В УМБАЛ "Александровска" медицински екип от Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, трансплантира бъбреци на две жени – на 39 години и на 45 години. Реципиенти са избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо шест поканени за оценка от листата на чакащи.

Според информация от лечебните заведения пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация.