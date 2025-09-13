БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Увеличава се броят на децата с дигитална зависимост у нас
Слънчево време, с превалявания в събота

от БНТ
У нас
Снимка: Татяна Добролюбова
Ще има разкъсана облачност, но над по-голямата част от страната през повечето дневни часове ще бъде предимно слънчево. На отделни места в централните и планинските райони ще има условия за слаб дъжд. Отново ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София - около 27°.

По Черноморието преди обяд облачността все още ще бъде значителна, но ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се задържи от изток-североизток и ще е по-често умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-25°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините преди обяд облачността ще е по-значителна над Стара планина и Родопите, а след обяд увеличение на облачността ще има и над повечето масиви от Югозападна България. Най-високите части ще бъдат обхванати и от облаци. На отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 21°, на 2000 метра - около 14°.

В неделя максималните температури ще бъдат предимно между 25° и 30°. Вятърът от изток ще се усили до умерен. Преди обяд ще бъде слънчево, сутринта с ниска облачност над източните райони. След обяд по приближаващ към страната студен атмосферен фронт, който ще премине през нощта срещу понеделник и в понеделник, облачността ще се увеличи. До вечерта в неделя в Западна България ще завали дъжд, в планинските райони с гръмотевична дейност.

През нощта срещу понеделник и в понеделник валежи по фронта ще има и в Централна България, а по-късно през деня и в отделни райони и на изток. Повишава се вероятността за интензивни и значителни по количество валежи. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили, температурите ще се понижат и дневните в по-голямата част от страната ще остават под 25°. До вечерта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее.

Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони – с ниска облачност, в отделни котловини – с намалена видимост. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Дневните температури ще се повишат, а минималните ще са между 9° и 14°.

В сряда ще се затопли още малко, но сутринта ще остане сравнително хладно. От запад ще се появи разкъсана висока облачност. Само на изолирани места, главно в планинските райони в западната половина от страната, ще има слаби превалявания.

