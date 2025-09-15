БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Все по-малко деца отпадат от училище

от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Слабото познаване на българския език често води до натрупване на образователни дефицити

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Все по-малко деца у нас отпадат от училище, отчитат от образователното министерство, и нивата са близки до средните за Европа. Слабото познаване на българския език често води до натрупване на образователни дефицити, а резултатът е напускане на училище.

Славчо Атанасов вече е петокласник в училище "Симон Боливар" в Пловдив и се вълнува от новата учебна година. За да разбира всичко, голяма помощ получил от учителите.

"Купуваш цвете на госпожата, после подаряваш, после госпожата те пита как се казваш, на колко години си. Харесвам госпожите, много са добри и ми помагат", каза Славчо Атанасов.

Любимият предмет на Славчо е математиката. Ходи и на уроци по пиано, а мечтата му е като порасне да стане лекар.

"Доктор, защото ми харесва да помагам".

Въпреки че на моменти му е било трудно, Славчо никога не се е отказвал от ученето, казва майка му.

"Искам да завърши и висше - бакалавър и магистър. Това ми е мечтата и виждането", коментира Ани Йорданова, майка на Славчо.

Семейството държи и двете им деца да бъдат образовани.

"Гледаме повече да учат. Ученето е успехът в живота", заяви Ани Йорданова.

За да се справят с отпадането на ученици, в работата се включват експерти и медиатори от образователния център в квартал "Столипиново". Центърът работи от 1 година и се посещава ежедневно от деца, които учат български език и различни изкуства.

"Това е много труден процес. Първо да се спечели доверието, второ да се работи с инстутициите и не на последно място - работата със семейството", каза Недка Петрова, директор на КСУДС - Пловдив.

Само трима от 100 родители на деца, които не ходят на училище, са били санкционирани от местните администрации. Това посочи образователният министър Красимир Вълчев, който днес беше в Пловдив за среща с екипите от механизма за обхват в образователната система. Тази система ще обхваща и деца от първи клас, които не знаят български или се връщат от чужбина.

"Те ще бъдат тествани и най-общо ще им бъдат предписвани три пакета - 200, 500 или 800 часа. Да започнат само с български език, в зависимост от нивото на незнаене", каза Красимир Вълчев.

В същото време анализите на образователното министерство показват, че ако дете от семейство, в което не се говори български, бъде обхванато по-рано в детска градина, има много по-голям шанс то да завърши училище.

