БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:45 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:37 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Регионалният министър Иван Иванов поиска оставката на шефа на ВиК - Ловеч

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази
министър иванов идеята русинова шеф апи сериозни предложения правят веднъж
Слушай новината

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска Данаил Събевски да освободи заемания от него пост на изпълнителен директор на ВиК-Ловеч.

Причина за искането на регионалния министър е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч.

От днес в Ловеч се въвежда режим на водата. Причината е продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града, информираха по-рано от ВиК АД - Ловеч.

Водоподаването ще бъде осигурено за града от 6:00 до 23:00 часа, като за квартал "Гозница" от 6:30 до 23:30 часа. В квартал "Продимчец" няма да има режим.

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

#ВиК Ловеч #регионалният министър Иван Иванов #водна криза

Последвайте ни

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
3
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
4
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
5
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
6
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Общество

Все по-малко деца отпадат от училище
Все по-малко деца отпадат от училище
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
Чете се за: 02:50 мин.
Малките пациенти в ИСУЛ бяха зарадвани със специална инициатива за първия учебен ден Малките пациенти в ИСУЛ бяха зарадвани със специална инициатива за първия учебен ден
Чете се за: 01:47 мин.
Напред! Науката е слънце: На добър час, ученици (ОБЗОР) Напред! Науката е слънце: На добър час, ученици (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
Румен Радев ще сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот Румен Радев ще сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот
Чете се за: 00:40 мин.
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
11682
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Виждали ли сте скоро мечка?": Необичайният гост на Ловеч...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ с непоколебима подкрепа за Израел: Нетаняху не изключи нови...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ