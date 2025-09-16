БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа

Христо Ценов от Христо Ценов
По света
Снимка: БТА
Израелската армия започна днес сухопътната си офанзива за окупиране на град Газа. Според израелски медии, танкове на Тел Авив вече са навлезли в най-големия град в палестинския анклав.

Ескалацията идва на фона на засилени въздушни удари. След посещението си в Тел Авив, държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио се отправя днес към Доха, за да окуражи Катар да продължи с ролята си на медиатор въпреки израелския удар.

Миналата седмица Израел предприе атака срещу лидерите на Хамас в Катар, разширявайки мащабите на конфликта в Газа, който засяга все повече райони на Близкия изток.

#град Газа #израелска офанзива #Израел срещу Хамас

