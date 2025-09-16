БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жоел Арате: Представянето на България на световното по бокс е успешно

Страни като САЩ, Филипините, Германия и Куба са след нас, отбеляза старши треньорът на мъжете.

Жоел Арате: Представянето на България на световното по бокс е успешно
Жоел Арате отчете като успешно представянето на България след края на световното първенство по бокс в Ливърпул. Страната ни завоюва два медала, дело на Рами Киуан, който спечели сребро в категория до 75 килограма, както и на Радослав Росенов, който стигна до бронза.

Главният треньор на националите заяви на прибиране на българска земя, че в отбора ще анализират грешките и че вече гледат към Олимпийските игри през 2028 година в Лос Анджелис.

„Много се радвам, че България завърши на шестото място по медали на първенството от 68 държави. Страни като САЩ, Филипините, Германия и Куба са след нас, това е голям успех за България. Съжалявам за Хавиер Ибаниес, той трябва да печели мачове и така другите боксьори ще се представят добре. Ще видим къде са ни грешките и продължаваме напред с работата към Олимпийските игри през 2028 година в Лос Анджелис“, каза Арарте.

Представянето на родните боксьори коментира и президентът на централата в лицето на Красимир Инински.

Работим като екип и това е една магия, която възнамерявам да запазим и занапред. Това не струва пари, това е безценно“, лаконичен бе той.

Радослав Росенов: Важното е, че се върнах с медал
Радослав Росенов: Важното е, че се върнах с медал
Българският национал стигна до бронзов медал на световното първенство.
Чете се за: 00:55 мин.
Рами Киуан: Сигурен съм, че ще съм световен шампион
Рами Киуан: Сигурен съм, че ще съм световен шампион
Боксьорът сподели радостта си след успеха на световния шампионат.
Чете се за: 01:07 мин.
