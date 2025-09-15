БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рами Киуан: Сигурен съм, че ще съм световен шампион

Боксьорът сподели радостта си след успеха на световния шампионат.

Рами Киуан
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Сребърният медалист от световното първенство по бокс Рами Киуан изрази увереност, че един ден ще покори световния връх.

Българският национал загуби спора за златото на турнира в Ливърпул.

"Удовлетворението настъпва в главата ми. Има и разочарование от това, че не станах световен шампион. Много искам да съм световен шампион и съм сигурен, че ще стана. Чувствам се горд, понеже от 16 години не сме имали успех на световно първенство. Оттук-нататък ще става все по-добре", заяви той на летище "София".

Киуан вярва, че ще бъде следващият световен шампион на България след Детелин Далаклиев.

"Показвам, че съм един от най-добрите боксьори в света. Амбициите ми стават все по-големи. Вярвах и смятах, че съм достоен да наследя световната титла на Детелин Далаклиев. Може би не е бил моментът", допълни боксьорът.

#Рами Киуан

