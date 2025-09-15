Рами Киуан: Сигурен съм, че ще съм световен шампион

Боксьорът сподели радостта си след успеха на световния шампионат.
Сребърният медалист от световното първенство по бокс Рами Киуан изрази увереност, че един ден ще покори световния връх.
Българският национал загуби спора за златото на турнира в Ливърпул.
"Удовлетворението настъпва в главата ми. Има и разочарование от това, че не станах световен шампион. Много искам да съм световен шампион и съм сигурен, че ще стана. Чувствам се горд, понеже от 16 години не сме имали успех на световно първенство. Оттук-нататък ще става все по-добре", заяви той на летище "София".
Киуан вярва, че ще бъде следващият световен шампион на България след Детелин Далаклиев.
"Показвам, че съм един от най-добрите боксьори в света. Амбициите ми стават все по-големи. Вярвах и смятах, че съм достоен да наследя световната титла на Детелин Далаклиев. Може би не е бил моментът", допълни боксьорът.