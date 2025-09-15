Радослав Росенов: Важното е, че се върнах с медал

Българският национал стигна до бронзов медал на световното първенство.
Бронзовият медалист от световното първенство по бокс Радослав Росенов е доволен от постигнатото на шампионата в Ливърпул
Българският национал стигна до полуфиналите, където отстъпи с 1:4 съдийски гласа на Луис Габриел Оливейра от Бразилия.
"Доволен съм и съм щастлив, че се връщаме с пълни ръце. На миналото световно първенство ми взеха медала от врата. Този път не им дадох шанс. Важното е, че се върнах с медал", сподели той пред репортери на летище "София".
Боксьорът се надява да надгради над представянето си в Ливърпул.
"Гледах да се пазя и да нямам аркади, защото аркадата ми попречи на миналото световно. Трябва да се пазим от аркади и да вървим напред с отбора. Важното е да вървим напред и нагоре", допълни Росенов.