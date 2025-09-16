Започна новата учебна година

Днес се откри новата учебна година. Над 716 хиляди са учениците, които влизат в класните стаи в цялата страна. Първокласниците са 57 хиляди.

Броят на първокласниците е с хиляда по-малко сравнение с миналата учебна година. Над 2300 училища в страната ще отворят врати, за да посрещнат учениците си. Около 1500 учебни заведения са ремонтирани през лятото, като в около 250 от тях ремонтите ще продължат и по време на учебната година.

В 22 училища учениците ще започнат новата учебна година в други сгради заради недовършени ремонти. Ученическите здравни карти вече са електронни. Министрът на образованието Красимир Вълчев обсъжда и промяна в началния час на първата смяна, така че часовете да започват по-късно. Обсъжда се и забраната на телефоните в училище.