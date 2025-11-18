БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Референдумът за еврото: Според Конституционния съд Киселова е отклонила неправомерно предложението на президента

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
С какво мнозинство е взето това решение и какви са мотивите?

Конституционният съд реши, че доскорошният председател на Народното събрание - конституционалистът Наталия Киселова, е отклонила неправомерно предложението на президента Румен Радев за произвеждане на референдум за готовността на страната ни за приемане на еврото.

Според Конституционния съд председателят на парламента няма правомощия сам да преценява дали е допустимо провеждането на референдум.

Съдът посочва, че изключителното правомощие на Народното събрание да приеме решение за произвеждане на национален референдум по естеството си предполага изключителната негова компетентност да преценява всички предвидени в закона изисквания относно допустимостта на произвеждане на такъв референдум, каквито са въпросите, които могат да се разрешават чрез национален референдум, за което беше и внесено предложението на държавния глава на 9 май.

Тогава Наталия Киселова със свое разпореждане върна предложението на президента, тъй като прецени, че провеждането на референдум с въпроси за отлагане на въвеждането на еврото е противоконституционно, тъй като става въпрос за задължение по международен договор - ратифициран и влязъл в сила. След като се оттегли от поста председател на Народното събрание, Киселова отново защити решението си.

"Както на 13 май, така и на 1 ноември считам, че съм постъпила правилно. И въпросът за това - може ли да бъде отклонен пътят на България, отговорът е не. България не се отклонява от своя път на развитие на демократична държава в ЕС", заяви Наталия Киселова, депутат от ПГ на "БСП- Обединена левица".

"Краткият престой на г-жа Киселова начело на НС ще се запомни най-вече с това, че грубо погази закона с отказа да бъде разгледано моето предложение за референдум", допълни президентът Румен Радев.

11 от конституционните съдии са подкрепили решението. Има едно особено мнение на съдия Борислав Белазелков.

Решението е тълкувателно и не отменя разпореждането, с което Наталия Киселова е отклонила предложението на президента.

Още повече, че то е индивидуален акт, който не подлежи на контрол от страна на Конституционния съд. Според конституционалисти това решение означава, че сега, ако бъде внесено предложение за референдум, то ще трябва да бъде подложено на дебат и гласуване в пленарна зала.

Що се отнася до ново предложение за свикване на референдум за отлагане на въвеждането на еврото то дори хипотетично, ако в парламента се събере мнозинство в негова подкрепа, този референдум може да се насрочи след края на годината, когато вече страната ни ще е изпълнила изцяло ангажиментите си по подписания Договор за присъединяване към ЕС.

#референдум за еврото #Наталия Киселова #Конституционен съд #решение #Румен Радев

