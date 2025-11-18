Клиент намушка с нож таксиметров шофьор - хазарт е в основата на опита за убийство

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
У нас
68-годишният таксиметров шофьор е с опасност за живота, извършителят е на 33 години и е задържан

68-годишен таксиметров шофьор е с опасност за живота след като беше нападнат с нож от свой клиент в района на разградското село Ушинци.

Хазарт е в основата на опита за убийство.

Извършителят на 33 години е задържан, съобщиха от полицията в Разград.

Пострадалият и нападателят са се познавали. Таксиметровият шофьор редовно возел мъжа до казино в Разград, често му давал и пари назаем, които клиентът после му връщал.

Във фаталната нощ обаче след като проиграл парите 33-годишният мъж влязъл в таксито и по средата на пътя пробол с нож водача, защото му отказал нов заем.

"Усетих каза някакви удари. И той помисля отначало, че е ударен само. Спира колата и слиза, хуква да бяга. Бил съборен няколко пъти, настигнат от нападателя", разказва Мехмед Барсиев, син на пострадалия.

68-годишният мъж е успял да избяга и да измине 5 километра, опитвайки се да спре преминаващи по пътното платно автомобили. На помощ му се притекли двама младежи.

Пострадалият е откаран в разградската болница в критично състояние. А нападателят му изчезнал с таксито.

"Беше в много тежко състояние, веднага е вкаран в операционна зала поради прободните рани в коремната област и десния гръден кош и имаше и прободни рани на дясна предмишница", заяви Мехмед Алидов, хирург в МБАЛ – Разград.

Предстои му още една операция. В хода на разследването нападателят е открит в родното му село Мортагоново. Там е намерено и откраднатото такси.

Престъплението се разследва под надзора на Окръжната прокуратура в Разград. Това не е първото нападение над таксиметров шофьор в града. Преди 6 години заради 20 лева оборот в таксито си беше убит 63-годишен мъж.

