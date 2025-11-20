БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права. За днес е насрочено ново заседание, на което се очакват финални пледоарии по процеса.

През юли 2024 година прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Симона Радева. Тя е обвинена за укриването на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви на бул. "Черни Връх" преди три години.

Според прокуратурата след инцидента той е избягал, но не е могъл да се прибере в апартамента си, а малко след това бившата полицайка занесла стълба. Така Семерджиев стигнал до жилището си, в което беше арестуван по-късно. Ако бъде призна за виновна Симона Радева може да получи от 2 до 8 години затвор.

#катастрофата на "Черни връх" # Георги Семерджиев #Симона Радева

Последвайте ни

ТОП 24

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
2
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
4
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
5
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Салата или синя зона: Сблъсък между бизнеса и Столичната община за новите правила за паркиране в София
6
Салата или синя зона: Сблъсък между бизнеса и Столичната община за...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
3
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Сигурност и правосъдие

Прокуратурата протестира оправдателната присъда на Лена Бориславова
Прокуратурата протестира оправдателната присъда на Лена Бориславова
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
10844
Чете се за: 00:42 мин.
Горанов и Арнаудова няма да бъдат разпитани в съдебна зала по делото срещу Кирил Петков Горанов и Арнаудова няма да бъдат разпитани в съдебна зала по делото срещу Кирил Петков
Чете се за: 01:40 мин.
Георги Георгиев: Констатирани са дисциплинарни нарушения при проверката на ареста във Варна Георги Георгиев: Констатирани са дисциплинарни нарушения при проверката на ареста във Варна
Чете се за: 00:57 мин.
Сменихте ли гумите? Засилени полицейски проверки в цялата страна в рамките на акция "Зима" Сменихте ли гумите? Засилени полицейски проверки в цялата страна в рамките на акция "Зима"
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене
Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ) Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Тръмп одобри плана от 28 точки за слагане на край на войната в Украйна Тръмп одобри плана от 28 точки за слагане на край на войната в Украйна
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Досиетата "Епстийн" ще бъдат разсекретени
Чете се за: 00:57 мин.
По света
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ