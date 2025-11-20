БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Илияна Йотова: Времето за референдум за еврото безвъзвратно изтече

Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Вицепрезидентът призова процедурата в НС да продължи от мястото, на което е спряна

илияна йотова времето референдум еврото безвъзвратно изтече
Времето за провеждане на референдум за или против еврото е безвъзвратно изтекло, коментира вицепрезидентът Илияна Йотова, тъй като правителството е направило всичко възможно да не се състои такава дискусия. Все пак тя призова, след решението на Конституционния съд, процедурата в Народното събрание да продължи от там, откъдето е спряла. Същевременно Йотова посочи, че трябва да се насочат усилия и към преодоляването на кризи като високите цени и стандарта на живот у нас.

Илияна Йотова, вицепрезидент на Р България: „Управляващото мнозинство по никой начин няма да допусне дискусия по темата за референдума и въобще за еврото и неговото въвеждане. Малко повече от месец, защото с днешна дата, 6 месеца по-късно, въпросите на българските граждани са много повече отколкото бяха през май. Защото ще се види, че въпреки всички обещания, гръмки обещания на правителството, те не могат да се справят с галопиращите цени.“

#референдум за еврото #вицепрезидентът Илияна Йотова

Избор на председател на ДАНС: Деньо Денев беше изслушан в комисията в парламента
Избор на председател на ДАНС: Деньо Денев беше изслушан в комисията в парламента
Ивайло Шотев, ПП-ДБ: Бюджет 2026 таксува бизнеса за сметка на държавната администрация Ивайло Шотев, ПП-ДБ: Бюджет 2026 таксува бизнеса за сметка на държавната администрация
Чете се за: 03:27 мин.
Протести в страната в защита на Благомир Коцев Протести в страната в защита на Благомир Коцев
Чете се за: 02:07 мин.
След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР) След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
ГЕРБ предлагат отпадане на такса водомер, по-скъпа вода за разхищение и компенсации при лошо качество ГЕРБ предлагат отпадане на такса водомер, по-скъпа вода за разхищение и компенсации при лошо качество
Чете се за: 03:27 мин.
Парламентът прие ударно бюджета на НЗОК за 2026 г. Парламентът прие ударно бюджета на НЗОК за 2026 г.
Чете се за: 00:22 мин.

Великобритания удължи дерогацията за България
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери 120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР) След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Протести в страната в защита на Благомир Коцев
Чете се за: 01:47 мин.
Политика
Литийно шествие се проведе в Пловдив за Деня на християнското...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
55 двойки празнуваха златна сватба в Димитровград
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
