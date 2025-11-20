Илияна Йотова: Времето за референдум за еврото безвъзвратно изтече

Времето за провеждане на референдум за или против еврото е безвъзвратно изтекло, коментира вицепрезидентът Илияна Йотова, тъй като правителството е направило всичко възможно да не се състои такава дискусия. Все пак тя призова, след решението на Конституционния съд, процедурата в Народното събрание да продължи от там, откъдето е спряла. Същевременно Йотова посочи, че трябва да се насочат усилия и към преодоляването на кризи като високите цени и стандарта на живот у нас.

Илияна Йотова, вицепрезидент на Р България: „Управляващото мнозинство по никой начин няма да допусне дискусия по темата за референдума и въобще за еврото и неговото въвеждане. Малко повече от месец, защото с днешна дата, 6 месеца по-късно, въпросите на българските граждани са много повече отколкото бяха през май. Защото ще се види, че въпреки всички обещания, гръмки обещания на правителството, те не могат да се справят с галопиращите цени.“