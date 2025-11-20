БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Финалната права на делото срещу Симона Радева: Бившата полицайка даде обяснения при закрити врата

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази

Очаква се днес присъда по делото срещу нея

започва делото симона радева обвинението помогнала георги семерджиев
Снимка: БТА
Слушай новината

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права. Очаква се тази вечер Софийският районен съд да се произнесе с присъда на първа инстанция. Симона Радева е обвинена в укривателството на Георги Семерджиев, който причини тежка катастрофа с две жертви на бул. "Черни връх" в София.

Симона Радева влезна в съдебната зала с шапка и качулка, отказвайки всякакъв коментар.

Днес за първи път тя даде обяснения пред съда, но нейният разказ премина при закрити врата, по искане на защитата. Съдът прецени, че има опасност да бъде споделена чувствителна информация от личния живот на подсъдимата.

Според прокуратурата Радева е знаела, че Семерджиев е причинил катастрофата, след което му е донесла стълба, за да се прибере в дома си. Според прокуратурата фактите по делото показват умисъл и хладнокръвно поведение. Оттам поискаха две години затвор с четири години изпитателен срок.

Защитата на Симона Радева заяви, че е абсурдно да се твърди, че тя е оказала полицейски чадър при казуса "Семерджиев ". Малко след инцидента тя беше уволнена дисциплинарно от МВР.

#Георги Семерджиев #Симона Радева #Софийски районен съд #дело

Последвайте ни

