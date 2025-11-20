БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд

Тя ще обжалва решението на магистратите

Снимка: БТА
Състав на Софийския районен съд с председател Велизар Костадинов осъди бившата полицайка Симона Радева на 5 години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа с две жертви, която причини през 2022 г. Радева трябва да изтърпи наказанието си ефективно.

Съдът и наложи мярка подписка и забрана да напуска страната. Бившата полицайка се яви в съда с маска, шапка и качулка, прикривайки лицето си. Тя отказа какъвто и да е коментар. Днес за първи Радева даде обяснения, но това се случи при закрити врата, по искане на защитата.

Съдът прецени, че има опасност да бъде изнесена чувствителна информация от личния й живот. Прокуратурата поиска две години с четири години изпитателен срок. В правото си на последна дума Радева поиска да бъде оправдана.

Иво Найденов - адвокат на Симона Радева: "Съдът не знае на базата на какво постанови такъв осъдителен съдебен акт. Разбира се , че ние ще го обжалваме. Нито е знаела, нито към този момент, тогава, когато е помогнала на тези двамата работници, те да занесат стълбата на Семерджиев, нито е имало някаква индикация, че Семерджиев е човекът, който е извършил ПТП-то."

