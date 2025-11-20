Агниешка Биелецка - една от най-интересните личности на Банско Филм Фест

Пътешественик, фотограф, мореплавател, алпинист и автор на пътеписи - това е полякинята Агниешка Биелецка. Сбъдвайки детската си мечта да обикаля света, тя се е сред най-интересните личности в аутдор активностите.

„Помня първото си голямо планинско изкачване с баща ми когато бях на пет, после за доста дълго време бях запленена от плаването и това трая докато прекосих Атлантика с ветроходна лодка, след което се върнах към планинарството, което никога не съм изоставяла напълно и винаги е било част от моите занимания“, сподели тя в интервю за БНТ.

Агниешка Биелецка ще направи своята презентация на фестивала утре. Днес във филмовата програма беше показан филмът на БНТ „Изследователи накрая на света“, лентата беше представена от автора Мария Чернева.

Вижте целия обект във видеото.