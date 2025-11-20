БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а...
Чете се за: 00:52 мин.
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 00:25 мин.
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Агниешка Биелецка - една от най-интересните личности на Банско Филм Фест

от БНТ , Репортер: Цветелина Абрашева
Чете се за: 01:07 мин.
Полякинята ще направи своята презентация на фестивала утре.

Агниешка Биелецка
Пътешественик, фотограф, мореплавател, алпинист и автор на пътеписи - това е полякинята Агниешка Биелецка. Сбъдвайки детската си мечта да обикаля света, тя се е сред най-интересните личности в аутдор активностите.

„Помня първото си голямо планинско изкачване с баща ми когато бях на пет, после за доста дълго време бях запленена от плаването и това трая докато прекосих Атлантика с ветроходна лодка, след което се върнах към планинарството, което никога не съм изоставяла напълно и винаги е било част от моите занимания“, сподели тя в интервю за БНТ.

Агниешка Биелецка ще направи своята презентация на фестивала утре. Днес във филмовата програма беше показан филмът на БНТ „Изследователи накрая на света“, лентата беше представена от автора Мария Чернева.

Вижте целия обект във видеото.

#Агниешка Биелецка #Банско филм фест 2025

