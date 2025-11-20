Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск

Володимир Зеленски е обсъдил с американския министър на сухопътните сили Даниъл Дрискол начините за постигане на мир, съобщи украинският лидер в Телеграм, след разговори в Киев с висши представители на Пентагона. Той изрази готовност двете страни да работят по точките от американския план за прекратяване на войната с Русия. На този фон Москва обяви, че е превзела украинския град Купянск и 80 процента от град Вовчанск.

"Готови сме за конструктивна, честна и бърза работа, обяви Зеленски след разговорите с делегация на Пентагона.

Той потвърди, че е получил проект за американски план за мирно уреждане на конфликта, който според Вашингтон ще върне динамиката на дипломатически процес. През следващите дни президентът Зеленски ще обсъди с американския си колега Доналд Тръмп наличните дипломатически възможности и основните положения, необходими за постигането на мир.

Украинската президентска институция не коментира конкретното съдържание на американските предложения, но изтъкна, че Зеленски е подчертал основните принципи, които имат значение за украинския народ.

Белият дом обяви, че държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф са обсъдили миналата седмица мирния план с представители и на двете враждуващи страни. Говорителката Карълайн Ливит заяви, че предложения проект трябва да бъде приемлив и за двете страни.

Карълайн Ливит - говорител на Белия дом: "Както винаги, няма да обсъждам подробностите по този план, тъй като той е в процес на разработка и подлежи на промяна, но президентът го подкрепя. Това е добър план както за Русия, така и за Украйна. Вярваме, че той трябва да е приемлив и за двете страни и работим много усилено, за да го осъществим.“

Според медийни публикации американския план предвижда Украйна да направи териториални отстъпки, да намали армията си с 40 на сто, да се откаже от далекобойни оръжия и да даде официален статут на руския език.

"Постигането на траен мир ще изисква и двете страни да приемат трудни, но необходими отстъпки", отбеляза по-рано държавният секретар Марко Рубио. На среща в Брюксел външните министри от Евросъюза дадоха да се разбере, че не подкрепят наказателни искания към Киев.

Жан-Ноел Баро - министър на външните работи на Франция: "Искаме справедлив мир, който зачита суверенитета на всички. Траен мир, който да не може да бъде застрашен от бъдеща агресия. Мирът не може да означава капитулация".

Междувременно руският президент Владимир Путин посети команден пункт на група армии Запад. Висши военни са го информирали за превземането на украинския град Купянск,на 80 процента от град Вовчанск и 75 на сто от Покровск. Руската страна определя Купянск като ключов възел в украинската отбрана. Градът с население 55 хиляди души преди войната беше окупиран от руската армия за няколко месеца през 2022 година, а впоследствие украинските части си го върнаха през септември същата година. Според Владимир Путин руските войски са проникнали и в Константиновка - украинска крепост в Донецка област.