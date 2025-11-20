След руския удар в Тернопил - десетки в неизвестност, 26 потвърдени жертви

Продължава издирването на поне 22-ма в неизвестност след руските въздушни удари, поразили два жилищни блока в западния украински град Тернопил.

Досега потвърдените жертви са 26, включително три деца. Ранените са над 90. Спасителните работи ще продължат и в петък. Мобилизирани са повече от 230 спасители от девет области на Украйна, посочи президентът Зеленски. Той допълва, че поради тежките разрушения и нестабилността на сградите работата на места може да се извършва единствено ръчно, което усложнява издирването.

Досега Тернопил беше относително пощаден от руските удари. Сегашното нападение се очертава с най-много цивилни жертви за тази година, повече отколкото при обстрела с 32-ма убити в столицата Киев на 31 юли.