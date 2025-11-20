БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а...
Чете се за: 00:52 мин.
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 01:45 мин.
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Осъдиха 12 души, участвали в масовия бой в центъра на Казанлък

от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 01:42 мин.
Регионални
При кървавия инцидент над 30 души от две враждуващи фамилии от селата Тъжа и Манолово влизат в жестоко сбиване

осъдиха души участвали масовия бой центъра казанлък
Окръжният съд в Стара Загора постанови тежки присъди за 12 души, обвинени за масов бой с тежки последици в Казанлък през март 2023 г.

Кървавият инцидент се случва на пазара в града. Над 30 души от две враждуващи фамилии от селата Тъжа и Манолово, община Павел баня, влизат в жестоко сбиване. Загиват двама мъже, а 18 души са ранени. Между родовете имало дългогодишна вражда.

Десет от подсъдимите получиха ефективни наказания „лишаване от свобода“ при строг режим, като най-тежката присъда е 18 години, а най-леката – 6 години. Един от участниците, който по време на сблъсъка е бил непълнолетен, получи 8 години затвор. Две жени бяха освободени от наказателна отговорност и санкционирани административно с глоби от по 3000 лева за нанасяне на лека телесна повреда. Съдът прие, че подсъдимите са участвали в масово сбиване, прераснало в убийство, като са действали организирано и са използвали опасни предмети – брадви, мотики и колове.

В мотивите си магистратите подчертават високата обществена опасност на деянието, извършено на оживено публично място и довело до тежки последици.

Присъдите подлежат на обжалване пред Апелативния съд в 15 дневен срок.

#масов бой #Казанлък #присъда

