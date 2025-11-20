Осъдиха 12 души, участвали в масовия бой в центъра на Казанлък

Окръжният съд в Стара Загора постанови тежки присъди за 12 души, обвинени за масов бой с тежки последици в Казанлък през март 2023 г.

Кървавият инцидент се случва на пазара в града. Над 30 души от две враждуващи фамилии от селата Тъжа и Манолово, община Павел баня, влизат в жестоко сбиване. Загиват двама мъже, а 18 души са ранени. Между родовете имало дългогодишна вражда.

Десет от подсъдимите получиха ефективни наказания „лишаване от свобода“ при строг режим, като най-тежката присъда е 18 години, а най-леката – 6 години. Един от участниците, който по време на сблъсъка е бил непълнолетен, получи 8 години затвор. Две жени бяха освободени от наказателна отговорност и санкционирани административно с глоби от по 3000 лева за нанасяне на лека телесна повреда. Съдът прие, че подсъдимите са участвали в масово сбиване, прераснало в убийство, като са действали организирано и са използвали опасни предмети – брадви, мотики и колове.

В мотивите си магистратите подчертават високата обществена опасност на деянието, извършено на оживено публично място и довело до тежки последици.

Присъдите подлежат на обжалване пред Апелативния съд в 15 дневен срок.