Войната и Украйна - какво включва предложението за мир на Вашингтон?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Киев няма да допусне обвинения, че саботира дипломатическите усилия за мир, заяви Зеленски

войната украйна включва предложението мир вашингтон
Украйна няма да допусне никой да я обвинява, че саботира дипломатическите усилия за мир. Така украинският президент Володимир Зеленски коментира мирното предложение, предоставено му от високопоставени представители на Пентагона.

Според "Асошиейтед прес", предложението на Вашингтон за край на войната включва редица условия, сред които редуциране на състава на украинската армия и отказ от територии.

Предлага се анексираният полуостров Крим, Донецка и Луганска области, а също така Херсонска и Запорожка, да бъдат признати за руски, а линията на конфликта да бъде замразена.

Украйна да продължи по пътя си към членство в ЕС и да получи финансова подкрепа, част от която - от замразени руски активи - това е друга част от предложението.

Според АП, в мирния план на Белия дом се казва още и че при сключване на мир, ще се приеме, че нито Русия, нито Украйна ще имат претенции едни към други за репарации. Очаква се Зеленски да разговаря по телефона с Доналд Тръмп тези дни.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
Наясно сме, че американската сила и подкрепа могат да направят мира реалност и не искаме да ги губим. Разбираме и че Русия няма реално желание за мир, в противен случай нямаше да започне тази война. През изминалта година Русия се опитва да постигне едно: да отлага санкции и да си осигурява повече време да воюва. Украйна се нуждае от мир и ще направим всичко по силите си, за да не може никой по света да каже, че саботираме дипломатическите усилия.

