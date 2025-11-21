Войната и Украйна - какво включва предложението за мир на Вашингтон?

Украйна няма да допусне никой да я обвинява, че саботира дипломатическите усилия за мир. Така украинският президент Володимир Зеленски коментира мирното предложение, предоставено му от високопоставени представители на Пентагона.



Според "Асошиейтед прес", предложението на Вашингтон за край на войната включва редица условия, сред които редуциране на състава на украинската армия и отказ от територии.

Предлага се анексираният полуостров Крим, Донецка и Луганска области, а също така Херсонска и Запорожка, да бъдат признати за руски, а линията на конфликта да бъде замразена.

Украйна да продължи по пътя си към членство в ЕС и да получи финансова подкрепа, част от която - от замразени руски активи - това е друга част от предложението.

Според АП, в мирния план на Белия дом се казва още и че при сключване на мир, ще се приеме, че нито Русия, нито Украйна ще имат претенции едни към други за репарации. Очаква се Зеленски да разговаря по телефона с Доналд Тръмп тези дни.