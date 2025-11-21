На първо четене: Бюджет 2026 влиза за обсъждане в пленарна зала

Бюджет 2026 влиза за обсъждане на първо четене в пленарна зала. Той предвижда растеж на икономиката от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5 на сто. Очаква се догодина брутният вътрешен продукт да достигне малко над 120 млрд. евро.

В бюджета са заложени рекордни приходи и разходи от над 50 млрд. евро. Дефицитът ще бъде над 3 млрд.

Общият размер на държавния дълг се очаква да достигне над 37 млрд. евро, а новият дълг, който държавата може да поеме, е 10,5 млрд. евро.

Основните промени, заложени в бюджета, от които се очакват допълнителни приходи, са увеличението на данъка върху дивидентите, увеличението на част от хазартните такси и вдигането на осигурителните вноски с 2 процентни пункта.

Най-много пари се очаква да бъдат получени от увеличението на осигуровките – малко над 600 млн. евро.

В бюджета е заложено увеличение на заплатите в бюджетния сектор от най-малко 5%.

Вчера депутатите приеха на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за догодина.