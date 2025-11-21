БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На първо четене: Бюджет 2026 влиза за обсъждане в пленарна зала

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

Той предвижда растеж на икономиката от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5 на сто

На първо четене: Бюджет 2026 влиза за обсъждане в пленарна зала
Слушай новината

Бюджет 2026 влиза за обсъждане на първо четене в пленарна зала. Той предвижда растеж на икономиката от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5 на сто. Очаква се догодина брутният вътрешен продукт да достигне малко над 120 млрд. евро.

В бюджета са заложени рекордни приходи и разходи от над 50 млрд. евро. Дефицитът ще бъде над 3 млрд.

Общият размер на държавния дълг се очаква да достигне над 37 млрд. евро, а новият дълг, който държавата може да поеме, е 10,5 млрд. евро.

Основните промени, заложени в бюджета, от които се очакват допълнителни приходи, са увеличението на данъка върху дивидентите, увеличението на част от хазартните такси и вдигането на осигурителните вноски с 2 процентни пункта.

Най-много пари се очаква да бъдат получени от увеличението на осигуровките – малко над 600 млн. евро.

В бюджета е заложено увеличение на заплатите в бюджетния сектор от най-малко 5%.

Вчера депутатите приеха на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за догодина.

#Бюджет 2026 #първо четене #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
2
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
3
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
4
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета
5
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
6
Протест срещу поскъпването на паркирането в София

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
2
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
6
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...

Още от: Икономика

Недоволство в държавната администрация: Някои служители получават под 900 лева
Недоволство в държавната администрация: Някои служители получават под 900 лева
Избраха Мистър и Мисис икономика Избраха Мистър и Мисис икономика
Чете се за: 01:40 мин.
Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ? Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ?
Чете се за: 02:40 мин.
Системата за управление на приходите скара ПП-ДБ с финансовия министър Системата за управление на приходите скара ПП-ДБ с финансовия министър
Чете се за: 03:22 мин.
БАБХ подготвя предложение за отлагане на влизането в сила на Тарифата за таксите БАБХ подготвя предложение за отлагане на влизането в сила на Тарифата за таксите
Чете се за: 00:35 мин.
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството "Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

На първо четене: Бюджет 2026 влиза за обсъждане в пленарна зала
На първо четене: Бюджет 2026 влиза за обсъждане в пленарна зала
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
Чете се за: 04:07 мин.
По света
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд 5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Междуградски автобус се запали край Айтос
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Осъдиха 12 души, участвали в масовия бой в центъра на Казанлък
Чете се за: 01:42 мин.
Регионални
Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ