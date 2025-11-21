БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да...
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силен вятър, облаци, мъгли и валежи в петък

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази

Температурите ще останат в широк интервал

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес на много места в западната част от Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има мъгли. В Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, по-значителни в югозападните райони. Над централните и източните райони ще има по-съществени разкъсвания и временни намаления на облачността. В Източна България и на север от планините ще духа умерен и силен, поривист югозападен вятър, докато в равнините и котловините ще се задържи почти тихо.

Температурите ще останат в широк интервал - минималните – от 6 - 7° в северозападните райони до 16 - 18° в югоизточните и в Предбалкана, а максималните – от 10 - 12° в районите защитени от вятъра до 20 - 22° в Източна България и районите чувствителни на фьон. В София минималната температура ще е около 9°, максималната – около 18°.

По Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа силен юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 18° до 22°. Температурата на морската вода е 15 - 16°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще е предимно облачно, на много места в масивите от Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 12°, на 2000 метра – около 5°.

И в събота на места ще има временни разкъсвания и намаления на облачността, но ще има и валежи, на малко места и предимно слаби и краткотрайни. В Източна България вятърът ще остане умерен, временно силен, от юг-югозапад, а в котловините в Западна България ще е слаб, временно ще стихва и там ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Температурите ще се задържат без съществена промяна, в източната половина от страната значително по-високи от тези в Западна България.

През нощта срещу неделя и в неделя от запад на изток ще превали, а вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще започнат да се понижават, отначало в Северна България, а впоследствие – и на юг и изток. В Северна България, със застудяването, е възможно за кратко дъждът да се примесва със сняг, но бързо след това ще спира.

В понеделник и вторник вероятността за валежи е малка, ще има повече разкъсвания и намаления на облачността. Ще се понижат и минималните температури, като в повечето райони в Западна България ще са под нулата. Още в понеделник през втората половина от деня, с обръщане на вятъра отново от юг, ще започне затопляне. Във вторник южният вятър ще се усили, особено в Източна България, и затоплянето ще продължи.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
3
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
4
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
5
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
6
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Времето

Дъжд и сняг в неделя
Дъжд и сняг в неделя
Температури до 22° днес, утре на места ще вали сняг Температури до 22° днес, утре на места ще вали сняг
Чете се за: 02:45 мин.
Обличайте се топло, предстои застудяване Обличайте се топло, предстои застудяване
Чете се за: 02:50 мин.
Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.
Ветровито и необичайно топло в петък Ветровито и необичайно топло в петък
Чете се за: 02:30 мин.
Опасно ветровито време и днес, и утре Опасно ветровито време и днес, и утре
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за мир в Украйна
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев? Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев?
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива
Чете се за: 14:10 мин.
По света
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ