Силен вятър, облаци, мъгли и валежи в петък

Днес на много места в западната част от Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има мъгли. В Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, по-значителни в югозападните райони. Над централните и източните райони ще има по-съществени разкъсвания и временни намаления на облачността. В Източна България и на север от планините ще духа умерен и силен, поривист югозападен вятър, докато в равнините и котловините ще се задържи почти тихо.

Температурите ще останат в широк интервал - минималните – от 6 - 7° в северозападните райони до 16 - 18° в югоизточните и в Предбалкана, а максималните – от 10 - 12° в районите защитени от вятъра до 20 - 22° в Източна България и районите чувствителни на фьон. В София минималната температура ще е около 9°, максималната – около 18°.

По Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа силен юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 18° до 22°. Температурата на морската вода е 15 - 16°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще е предимно облачно, на много места в масивите от Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 12°, на 2000 метра – около 5°.

И в събота на места ще има временни разкъсвания и намаления на облачността, но ще има и валежи, на малко места и предимно слаби и краткотрайни. В Източна България вятърът ще остане умерен, временно силен, от юг-югозапад, а в котловините в Западна България ще е слаб, временно ще стихва и там ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Температурите ще се задържат без съществена промяна, в източната половина от страната значително по-високи от тези в Западна България.

През нощта срещу неделя и в неделя от запад на изток ще превали, а вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще започнат да се понижават, отначало в Северна България, а впоследствие – и на юг и изток. В Северна България, със застудяването, е възможно за кратко дъждът да се примесва със сняг, но бързо след това ще спира.

В понеделник и вторник вероятността за валежи е малка, ще има повече разкъсвания и намаления на облачността. Ще се понижат и минималните температури, като в повечето райони в Западна България ще са под нулата. Още в понеделник през втората половина от деня, с обръщане на вятъра отново от юг, ще започне затопляне. Във вторник южният вятър ще се усили, особено в Източна България, и затоплянето ще продължи.