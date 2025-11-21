Внимание: Безстопанствени животни на пътя - защо и докога?

Проблем със свободно движещите се животни по главните пътища в Югозападна България все още не е решен.

Едно от трасетата където най-често има сигнали за животни по пътя е главният път Симитли-Банско.

Над 50 са подадените сигнали.

Как институциите търсят решение на този проблем?

"Направени са три комисии по безопасност на движението, на които точно този проблем е поставен като основен. За съжаление не мога да скрия и разочарованието си с риск да засегна някои институции, че не се взимат достатъчно мерки", каза в "Денят започва" областният управител на Благоевград Георги Динев.

Той заяви, че трябва да има по-сурови наказания за хората, които не упражняват контрол над своите животни.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков