ЕП прие бюджета на ЕС за 2026 г.

Председателят на ЕП Роберта Мецола подписа гласувания бюджет на ЕС за идващата година. Приоритет е даден на конкурентоспособността, научните изследвания и сигурността. Общият бюджет е 192,8 милиарда евро поети задължения. Плащанията са определени на 190,1 милиарда евро. Повече от 372,7 милиона евро са прибавени за ключовите сектори като енергийна и транспортна инфраструктура, хуманитарна помощ и гражданска защита.

Увеличени са средствата за научни изследвания, трансгранична инфраструктура, управление на границите и външна политика. Предвидени са допълнително 35 милиона евро за хуманитарната помощ заради нарастващата геополитическа нестабилност, хуманитарните кризи и извънредни ситуации, причинени от изменението на климата. Търсят се и нови възможности за младите фермери и насърчаване на производството на европейските селскостопански продукти. Европейския фонд за гарантиране на земеделието е увеличен със 105 милиона евро.

"Представихме солиден бюджет за следващата година, който се фокусира върху сигурна, стабилна и по-силна Европа за гражданите", каза главният докладчик за бюджета на ЕС за 2026 г. Анджей Халицки (ЕНП, Полша). "Бюджетът на ЕС за 2026 г. представлява Европа, която искаме да изградим: такава, която инвестира в знания, младежи, научни изследвания, опазване на околната среда, солидарност и хуманитарна помощ. Постигнахме солидна сделка, която подкрепя ключови програми на ЕС и ключови институции, укрепва защитата и ценностите на върховенството на закона и е в полза на нашите граждани. Благодарение на Парламента, споразумението за допълнителен персонал и допълнителни средства движи Съюза напред, по-силен - и това е нещо, с което всички можем да се гордеем", според докладчикът за останалите секции Матяж Немец (С&Д, Словения).

Бюджетът беше приет с 419 гласа "за", 185 "против" и 53 "въздържали се". Повече от 93% от него се изразходва директно за програми на ЕС, които подкрепят хора и проекти в държавите членки. Общо 27 страни с население 450 милиона. Според статистиката той е сравнително малък - средно от 160 до 200 милиарда евро за периода от 2021 до 2027 г. Това е сравнимо с националния бюджет на Полша, с население 39 милиона души, или 30% от бюджета на Германия, който обслужва 84 милиона души.

Автор: Евгения Атанасова