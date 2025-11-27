БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази

Още утре в Министерството на финансите започват срещи, заяви лидерът на ГЕРБ

Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Слушай новината

Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен. Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Държавата застава зад всеки български гражданин. Това заяви във Фесбук профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Около това се обединихме на среща в Централата на ГЕРБ с министъра на финансите Теменужка Петкова, вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателя на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившия финансов министър Владислав Горанов, както и работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев. Присъстваха и двата национални синдиката КТ “Подкрепа“ и КНСБ, представени от Димитър Манолов и Любослав Костов".

Работните групи и НСТС също ще бъдат възстановени. В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват представители на четирите партии, които подкрепят правителството, завърши Борисов.

#Бюджет 2026 #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
1
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
2
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
3
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
4
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
5
Протест срещу реформата в паркирането в София
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
6
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Политика

Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Борислав Гуцанов: Не очаквам съпротива срещу осъвременяването на пенсиите и увеличението на майчинството Борислав Гуцанов: Не очаквам съпротива срещу осъвременяването на пенсиите и увеличението на майчинството
Чете се за: 01:05 мин.
Правителството оттегля проектобюджета Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.
Атанас Атанасов: Премиерът и финансовият министър да оттеглят бюджета Атанас Атанасов: Премиерът и финансовият министър да оттеглят бюджета
Чете се за: 01:15 мин.
НА ЖИВО: Парламентът събра кворум от втория опит НА ЖИВО: Парламентът събра кворум от втория опит
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу? Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Стотици без дом и хиляди в неизвестност след огнения ад в Хонконг
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ