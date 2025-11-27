Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен

Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен. Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Държавата застава зад всеки български гражданин. Това заяви във Фесбук профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Около това се обединихме на среща в Централата на ГЕРБ с министъра на финансите Теменужка Петкова, вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателя на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившия финансов министър Владислав Горанов, както и работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев. Присъстваха и двата национални синдиката КТ “Подкрепа“ и КНСБ, представени от Димитър Манолов и Любослав Костов".

Работните групи и НСТС също ще бъдат възстановени. В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват представители на четирите партии, които подкрепят правителството, завърши Борисов.