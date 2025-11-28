БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нови совалки за бюджета: Синдикати и работодатели се срещат с финансовия министър

У нас
Бюджет 2026 на пауза

одобрен проектът закон държавния бюджет 2026
Синдикати и работодатели ще се срещнат с финансовия министър Теменужка Петкова, за да обсъдят евентуални корекции в държавния бюджет за догодина.

След протест в центъра на София в сряда вечерта лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска бюджетът да бъде оттеглен.

След проведен Съвет за съвместно управление премиерът Росен Желязков обяви, че се възобновява диалогът между социалните партньори.

Малко по-късно обаче от БСП се обединиха "срещу" пълното изтегляне на бюджета.

Те предупредиха, че ако не могат да бъдат изпълнени социалните политики, заложени в него, ще преосмислят участието си в управлението.

Пълното изтегляне на бюджета може да стане само с решение на Народното събрание, тъй като текстът е минал първо четене.

Според запознати с преговорите, подготвят се поправки между двете четения, така че бюджетната процедура да продължи откъдето е стигнала.

#Бюджет 2026 #работодатели #финансов министър #синдикати #Теменужка Петкова

