Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена

"Тристранният диалог между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен. Чухме предложенията на българския бизнес, на синдикатите. Предстои в рамките на следващите дни тези предложения да бъдат разгледани от Министерството на финансите, от коалиционните партньори, да бъдат остойностени и следващата седмица предстои отново среща, на която да обсъдим конкретните мерки, които и бизнесът, и синдикатите предлагат, за да намерим балансирано решение, което да удовлетворява всички", заяви на брифинг финансовият министър Теменужка Петкова след среща между представители на управляващите партии, които подкрепят правителството, синдикатите и работодателските организации.

По думите ѝ бюджетът не е изтеглен и е приет на първо четене в Народното събрание, а е отложена бюджетната процедура.

"Двата малки бюджета са гледани на комисия на второ четене. Правилникът обаче ни позволява ние да внесем допълнителен доклад, след като бъдат изчистени предложенията между правителството, работодателите и синдикатите имаме готовност да внесем допълнителен доклад и да преразгледаме на второ четене двата малки бюджета и след това да разгледаме държавния бюджет на второ четене в комисия, имаме достатъчно време, ако успеем да се обединим около предложения, приемливи и за трите страни през следващата седмица, имаме време до края на годината да приемем държавния бюджет. Оптимист съм, че ще имаме предложение още следващата седмица", допълни Делян Добрев от ГЕРБ-СДС.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ