Лошо време: Валежите на запад спират, но продължават на изток

И през следващото денонощие ще продължи да вали в почти цялата страна. На повече места и по-значителни като количество ще са валежите през нощта в Западна, а утре - в Централна и Източна България. С умерен вятър от запад-северозапад ще нахлува по-студен въздух и по високите полета на Западна България дъждът ще преминава в сняг. Температурите и утре ще останат в много широки граници. Минималните ще бъдат от 3° в София до 13° в Бургас, а максималните - от около 5° в западните до 12 - 13° в крайните югозападни, както и в източните райони, където през по-голямата част на деня вятърът ще остане от изток.

През деня в Западна България валежите ще започнат да спират. По Черноморието през целия ден ще остане дъждовно и ветровито, с най-високите температури в страната, 14° по южното и 15° по северното крайбрежие.

В планините ще духа умерен югоизточен, по върховете - югозападен вятър. Ще продължи да вали, като границата между дъжд и сняг ще бъде на надморска височина около 1300 метра - от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин валежите ще спират.

И към времето в Европа. Валежи от дъжд ще има в много райони в западните части от континента, по-значителни във Франция и Южна Великобритания, а в Шотландия ще преминават в сняг. Сняг ще вали и на Скандинавския полуостров, както и на много места в Сърбия, Босна и Херцеговина, а в източните части от Балканите ще има значителни валежи от дъжд.

В неделя у нас валежите навсякъде ще спрат, най-късно в Северна България. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява, но ще продължи да духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще се понижат още и ще са близки, а на места в Западна България - и по-ниски от 0°, а максималните ще се задържат почти без промяна. В началото на новата седмица времето ще бъде слънчево и почти тихо, със сутрешни мъгли, които с всеки следващ ден ще стават все по-трайни. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 8° и 13°.