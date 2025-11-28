Владимир Явашев получи медала на Париж

Владимир Явашев, директор на проектите на Кристо и Жан-Клод и племенник на Христо Явашев, получи медала на Париж. Той му беше връчен лично от кмета Ан Идалго.

Отличието беше дадено на Владимир Явашев заради това, че успя да реализира докрай проекта "Опакованата Триумфална арка", въпреки смъртта на Кристо. Идалго нарече събитието едно от най-важните в артистичния свят на 21 век. Тя пожела на Владимир да реализира и Мастабата в Абу Даби.

Медалът на Париж е почетен знак, който се връчва от кмета още от 1911 г. след номинация от членовете на градския съвет и на администрацията. Той се дава за "забележителна дейност", свързана със столицата. Сред носителите са личности като Еторе Скола, Тони Морисън, Майкъл Джексън, Бриджит Бардо, Хулио Иглесиас, Джони Деп, Паоло Конти, Пати Смит и още много имена със заслуги основно в културата и изкуствата.

Автор: Евгения Атанасова