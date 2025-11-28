Екатерина Дафовска: Пожелавам си само здраве и близките ми хора също да са здрави

Днес знаменитата ни биатлонистка Екатерина Дафовска празнува 50-годишен юбилей. Специално за зрителите на БНТ, олимпийската ни шампионка в биатлона от Нагано 1998 сподели какво си пожелава за рождения ден.

"Равносметката за 50 години живот... какво да кажа? Доста опит, доста спадове и върхове имах в живота си. Най-хубавото е, че постигнах най-големите си мечти в спорта и това е златният медал за България. Най-вече се радвам на две прекрасни деца, които вече са доста големи. Дай Боже и те да се реализират всеки в неговата сфера. И си пожелавам само здраве и близките ми хора също да са здрави", каза Дафовска за БНТ.